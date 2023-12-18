Экипажи Ан-124-100 «Руслан» провели летно-тактическое учение в сложных метеоусловиях

Командование Военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил (ВТА ВКС) РФ провело летно-тактическое учение с экипажами воздушных судов Ан-124-100 «Руслан» под руководством командующего ВТА генерал-лейтенанта Владимира Бенедиктова.
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