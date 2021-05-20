Как иностранные журналисты оценили выступление Манижи в полуфинале «Евровидения»

Темы дняПолитикаКак иностранные журналисты оценили выступление Манижи в полуфинале «Евровидения» Пятью-пять А вы знаете, она мне понравилась! Буквально месяц назад казалось, что Россия в этом году точно выступит позорно.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЖук ДобрыйДерьмо, к России не имеющее никакого отношения. Как и те, кто ЭТО выбирал и отправлял на показ европейкой содомии. Автору нравится дерьмо? Что ж, у каждого свои вкусы...Андрей Шеиниз дерьма выбрали дерьмо.Комментировать
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