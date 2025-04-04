Невролог раскрыла секреты активного долголетия для мозга

Замедлить возрастные изменения и сохранить остроту ума даже в пожилом возрасте реально. Для этого необходимо придерживаться правильного питания, не пренебрегать физической активностью и читать как можно больше.
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