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Татар-информ

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Эксперт Сафонов: МРОТ в 2027 году увеличится на 6,8% и составит 28 935 рублей

Эксперт Сафонов: МРОТ в 2027 году увеличится на 6,8% и составит 28 935 рублей

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» ​ Минимальный размер оплаты труда в 2027 году должен составить 28 935 рублей в месяц.

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