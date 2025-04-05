Бүген Казанда авыл хуҗалыгы ярминкәләре узачак

Бүген, 5 апрельдә, Татарстан башкаласында традицион авыл хуҗалыгы ярминкәләре узачак. Шәһәрлеләр яшелчә, ит һәм сөт продукциясе, ярдәмче хуҗалык ихтыяҗлары өчен товарларны ваклап сату бәясеннән 15 процентка түбәнрәк бәядән сатып ала алачак.
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