Закон, порядок, государство

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В Кабардино-Балкарии будут судить экс-чиновника райадминистрации, обвиняемого в мошенничестве

Следователем МО МВД России «Прохладненский» Кабардино-Балкарии завершено расследование уголовного дела, возбуждённого в отношении 38-летнего бывшего руководителя отдела архитектуры и градостроительства местной администрации Прохладненского муниципального района, который обвиняется мошенничестве.

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