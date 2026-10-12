OnePlus представила новый флагман OnePlus 16 с улучшенными характеристиками

Компания OnePlus официально представила в Китае свой новый флагманский смартфон — OnePlus 16. Продажи устройства начнутся 13 октября 2026 года, причем на данный момент смартфон предлагается исключительно на китайском рынке.
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