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СССР-Россия

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Кто умнее КОШКИ или СОБАКИ?)

Кто умнее КОШКИ или СОБАКИ?)

⁠⁠ Владельцы собак и кошек активно обсуждают интеллект своих четвероногих товарищей. Конечно, нам всем нравится представлять, что наш Мурзик или Бим — самое умное животное, которое когда-либо играло с мячом.

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Комментарии
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Владислав Ильмер
Откровенно надуманный ответ на интересный вопрос. Возьмите и сравните. Не не социализированную собаку, которая прежде чем подумать будет ждать приказа от хозяина, а собаку выращенную кошками. И вы увидите на сколько собаки умнее.
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14 час.
Элеонора Коган
Они все умные и прелестные, и кошечки и собачки!!!Всех обожаю!!!
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5 час.

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