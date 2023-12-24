Кто умнее КОШКИ или СОБАКИ?)

Владислав Ильмер

Откровенно надуманный ответ на интересный вопрос. Возьмите и сравните. Не не социализированную собаку, которая прежде чем подумать будет ждать приказа от хозяина, а собаку выращенную кошками. И вы увидите на сколько собаки умнее.