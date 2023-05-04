Аргументы недели

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Мишустин и Меликов обсудили социально-экономическую ситуацию в Дагестане

В ходе встречи между Председателем российского правительства Михаилом Мишустиным и главой Дагестана Сергеем Меликовым была обсуждена социально-экономическая ситуация в республике.

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