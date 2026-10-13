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Садовод Самойлова: дачный сезон необязательно завершать в октябре

Садовод Самойлова: дачный сезон необязательно завершать в октябре

Садовод Светлана Самойлова рассказала, что завершать дачный сезон строго в октябре необязательно: сроки зависят от выращиваемых культур, оставшихся работ и возможностей владельца участка.

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