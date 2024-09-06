Эксперты рассказали о поддельных товарах в интернет-магазинах

Названы группы товаров, которые подделывают чаще остальныхО том, какие товары подделывают чаще других рассказал РИА Новости в рамках ВЭФ президент Ассоциации компаний интепрнет-торговли (АКИТ) Артём Соколов.
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