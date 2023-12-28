В Верховной раде Украины признали превосходство ВС РФ над ВСУ по всем фронтам

МОСКВА, 28 декабря, ФедералПресс. Российская армия превосходит украинскую в вопросах вооружения и резервов личного состава, заявил бывший депутат Верховной рады Игорь Лапин в эфире YouTube-канала «Сейчас».
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