Военные киевского режима используют Starlink при работе скоростных дронов-перехватчиков, заявил президент Украины Владимир Зеленский 16 октября, выступая на брифинге в Брюсселе.
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