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Три стажера Ozon рассказали свои истории успеха

Три стажера Ozon рассказали свои истории успеха

"Мне бы хотелось дальше расти внутри компании" Рената Ачыкгез, 22 года, product manager Ozon Global Я училась в НИУ ВШЭ на 3 курсе факультета мировой экономики и целенаправленно искала, где можно пройти стажировку на продакт-менеджера.

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