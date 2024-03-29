Три стажера Ozon рассказали свои истории успеха

"Мне бы хотелось дальше расти внутри компании" Рената Ачыкгез, 22 года, product manager Ozon Global Я училась в НИУ ВШЭ на 3 курсе факультета мировой экономики и целенаправленно искала, где можно пройти стажировку на продакт-менеджера.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии