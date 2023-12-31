Лавров: РФ ответит США на развертывание систем, ранее запрещенных ДРСМД

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия примет ответные меры на готовящееся развертывание США своих наземных ракетных систем, ранее запрещенных по Договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), пишет РИА Новости.