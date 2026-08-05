На Украине увеличат штрафы за русскую музыку в кафе и магазинах

www.globallookpress.com/Viacheslav Onyshchenko/Keystone Press Agency Комитет Верховной рады Украины одобрил законопроект, предусматривающий наказание для заведений общепита и магазинов за использование российской музыки.
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