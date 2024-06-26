Сваха Осипова: Алсу терпела измены Яна Абрамова по примеру своей матери

Сваха Анна Осипова в интервью с порталом «Страсти» приоткрыла завесу тайны над личной жизнью певицы Алсу и поделилась своими размышлениями о том, что ждет артистку после ее громкого развода с Яном Абрамовым.
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