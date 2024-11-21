Eduard Украина в руинах по вине Европы и США,так что они украинцев обязаны до смерти кгрмить даром!

Eduard Украинцы ничего Германии не должны.Германия Украину разрушила,а украинцы Германии только экономику в чем они сами виноваты ведясь на уговоры посторонней Европе США!