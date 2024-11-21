Власти Германии требуют с украинцев, которые вернулись на родину, вернуть все потраченные на них льготы, которыми они пользовались, проживая в Европе.
Власти Германии начали выставлять счета уезжающим жителям Украины
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
Украина в руинах по вине Европы и США,так что они украинцев обязаны до смерти кгрмить даром!
Ответить
14 час.
Eduard
Украинцы ничего Германии не должны.Германия Украину разрушила,а украинцы Германии только экономику в чем они сами виноваты ведясь на уговоры посторонней Европе США!
Ответить
14 час.
ШКИПЕР
А что это вы так Эдик свой анус рвёте за каклов ?
Ответить
13 час.
Свежие комментарии