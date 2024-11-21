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Власти Германии начали выставлять счета уезжающим жителям Украины

Власти Германии начали выставлять счета уезжающим жителям Украины

Власти Германии требуют с украинцев, которые вернулись на родину, вернуть все потраченные на них льготы, которыми они пользовались, проживая в Европе.

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Комментарии
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Eduard
Украина в руинах по вине Европы и США,так что они украинцев обязаны до смерти кгрмить даром!
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14 час.
Eduard
Украинцы ничего Германии не должны.Германия Украину разрушила,а украинцы Германии только экономику в чем они сами виноваты ведясь на уговоры посторонней Европе США!
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14 час.
ШКИПЕР
А что это вы так Эдик свой анус рвёте за каклов ?
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13 час.

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