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Царьград

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Экономист: В России растёт число жителей с высокими доходами

Экономист: В России растёт число жителей с высокими доходами

Выяснилось, сколько в нашей стране числится граждан, имеющий высокий доход.Второй квартал 2024 года показал число русских жителей с высокими доходами.

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Комментарии
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Амара Карпова
Кому война, кому мать родна🤬Ведь в стране идет война...парни гибнут за этих паразитов🤮что ли?!
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19 час.
КМ
Кирилл Мелькумов
Где и у кого растёт???
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18 час.

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