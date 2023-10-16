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Карпин считает самой проблемной позицию центрального защитника в сборной: «Кроме Джикии и Осипенко, мало игроков, кто играет постоянно»

Карпин считает самой проблемной позицию центрального защитника в сборной: «Кроме Джикии и Осипенко, мало игроков, кто играет постоянно»

— Какая позиция в сборной самая проблемная? — Позиция центрального защитника. Кроме Джикии и Осипенко, мало игроков, кто играет постоянно.

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