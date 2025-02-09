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Регион 29

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В Архангельске представят музыкально-литературную композицию «Волшебное кольцо»

Презентация состоится в ближайшую среду, 12 февраля, в музее художника и сказочника Степана ПисаховаПрезентация состоится в ближайшую среду, 12 февраля, в музее художника и сказочника Степана ПисаховаПроект представляет собой уникальную интерпретацию сказки Бориса Шергина, объединяющую северные мелодии с современными музыкальными инструментами — бас-гитарой, ударными, фортепиано и электрогитарой.

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