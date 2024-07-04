Эксперт центра «Профессии будущего» Тарасов: на каникулах дети до 16 лет могут работать не более 24 часов в неделю

Подростки могут найти множество вариантов летней подработки, однако здесь есть свои нюансы. Так, во время каникул дети до 16 лет могут работать не более 24 часов в неделю, сообщил руководитель центра «Профессии будущего» Андрей Тарасов в беседе с «Москвой 24».