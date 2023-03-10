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МегаФон предложил бизнесу линейку отечественных операционных систем в облаке

МегаФон предложил бизнесу линейку отечественных операционных систем в облаке

МегаФон предложил корпоративным клиентам альтернативу иностранным операционным системам. Теперь в «МегаФон Облаке» доступны отечественные системы на базе ядра Linux – Astra Linux, «Альт» и «Ред ОС», входящие в единый реестр российского ПО Минцифры.

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