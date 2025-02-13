Лётчик Ярошенко: Винник был осуждён по выдуманным обвинениям

В США спонсировали преступления,никого не судили,а людей судят за обычеый поцелуй много лет назад! Вам не кажется,что это идиотизм!

Eduard

А правосудие там простое:"Вас обвиняют в убийстве (которого не было),дают срок 20 лет,а потом подсовывают бумажку на подпись"Сделка со-следствием",где вы признаеёк себя преступником,а вам за это 2 года скостят.Как вам их "правосудие"?