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RT Russia

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Лётчик Ярошенко: Винник был осуждён по выдуманным обвинениям

Лётчик Ярошенко: Винник был осуждён по выдуманным обвинениям

Российский лётчик Константин Ярошенко в беседе с RT отметил, что российские власти продолжают добиваться освобождения своих граждан за границей.

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Комментарии
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Eduard
Верим!
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1 д.
Eduard
В США спонсировали преступления,никого не судили,а людей судят за обычеый поцелуй много лет назад! Вам не кажется,что это идиотизм!
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1 д.
Eduard
А правосудие там простое:&quot;Вас обвиняют в убийстве (которого не было),дают срок 20 лет,а потом подсовывают бумажку на подпись&quot;Сделка со-следствием&quot;,где вы признаеёк себя преступником,а вам за это 2 года скостят.Как вам их &quot;правосудие&quot;?
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1 д.
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