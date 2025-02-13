Российский лётчик Константин Ярошенко в беседе с RT отметил, что российские власти продолжают добиваться освобождения своих граждан за границей.
Лётчик Ярошенко: Винник был осуждён по выдуманным обвинениям
Комментарии
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Eduard
Верим!
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1 д.
Eduard
В США спонсировали преступления,никого не судили,а людей судят за обычеый поцелуй много лет назад! Вам не кажется,что это идиотизм!
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1 д.
Eduard
А правосудие там простое:"Вас обвиняют в убийстве (которого не было),дают срок 20 лет,а потом подсовывают бумажку на подпись"Сделка со-следствием",где вы признаеёк себя преступником,а вам за это 2 года скостят.Как вам их "правосудие"?
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1 д.
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