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Доктор Александр Мясников заявил, что чеснок не влияет на уровень холестерина

Доктор Александр Мясников заявил, что чеснок не влияет на уровень холестерина

Врач и телеведущий Александр Мясников сообщил некоторые факты о таком полезном продукте, как чеснок. Так, специалист сообщил, что существует миф, согласно которому употребление чеснока положительно влияет на снижение уровня холестерина в организме.

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