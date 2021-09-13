Доктор Александр Мясников заявил, что чеснок не влияет на уровень холестерина

Врач и телеведущий Александр Мясников сообщил некоторые факты о таком полезном продукте, как чеснок. Так, специалист сообщил, что существует миф, согласно которому употребление чеснока положительно влияет на снижение уровня холестерина в организме.
Врач и телеведущий Александр Мясников сообщил некоторые факты о таком полезном продукте, как чеснок. Так, специалист сообщил, что существует миф, согласно которому употребление чеснока положительно влияет на снижение уровня холестерина в организме.
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