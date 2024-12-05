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Натали раскрыла тайну смерти своего мужа

Натали раскрыла тайну смерти своего мужа

Певица Натали публично раскрыла тайну смерти своего мужа во время участия в ТВ-шоу. Прошлым летом ее муж, Александр Рудин, с которым она провела 32 года свел счеты с жизнью, что стало настоящим потрясением для нее и всей семьи.

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