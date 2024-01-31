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Архангелогородцы стали призёрами всероссийского турнира по карате

Архангелогородцы стали призёрами всероссийского турнира по карате

Медали были завоеваны в ходе всероссийских соревнований по киокусинкай «Moscow Оpen 2024», которые прошли в МосквеВсего в дисциплинах ката и ката-группа приняли участие около семисот спортсменов из 24 регионов России.

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