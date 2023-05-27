Военное обозрение

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К северу от Купянска российские войска продвинулись на два километра к реке Оскол на линии Масютовка-Лиман Первый

К северу от Купянска российские войска продвинулись на два километра к реке Оскол на линии Масютовка-Лиман Первый

Украинская пропаганда, а следом и западная, пытаются хоть как-то сгладить сразу два информационных посыла, которые откровенно играют против долгое время разогнавшегося нарратива о скорых победах ВСУ на поле боя.

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