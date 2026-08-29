Канада сняла санкции с Анатолия Чубайса

Официальный вестник канадского правительства Canada Gazette сообщил об исключении Анатолия Чубайса из перечня лиц, находящихся под санкциями.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- АС Советские «автома...
- Маск и Трамп объе...
- Три дочери Анджел...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым