Комсомольская правда

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Более 450 человек эвакуировали из подтопленных районов Анапы

Более 450 человек эвакуировали из подтопленных районов Анапы

В Анапе власти приняли решение эвакуировать людей из-за подтоплений, вызванных сильными дождями. Всего с разных районов курортного города в семь пунктов временного размещения были доставлены более 450 человек, среди которых местные жители и туристы.

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