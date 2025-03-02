Названы главные "враги" батареи смартфона

Есть приложения, которые максимально снижают заряд батареиБатарея смартфона, которая разряжается совершенно не вовремя в последние годы стала одной из самых острых проблем для многих пользователей современных гаджетов.
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