Зеленский обсудил возможность размещения иностранных войск на Украине с Макроном

Украинский президент Владимир Зеленский, полномочия которого истекли 20 мая, во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном обсудил инициативу Парижа о размещении иностранных войск на территории Украины.
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