Составлен первый рейтинг развития креативных индустрий в регионах РФ

В России составили первый рейтинг развития креативных индустрий. Речь идет о 16 направлениях творческой деятельности, среди которых архитектура, дизайн, фотография, издательская деятельность, исполнительские искусства, IT и видеоигры, кино и анимация, мода, промыслы и ремесла, реклама и пиар и телерадиовещание.
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