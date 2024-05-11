Штормовое предупреждение ⚡️⚡️⚡️ По сообщению ФГБУ "Волгоградский ЦГМС" ночью и утром 12.05.24 по северу Волгоградской области, ночью и утром 13.
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Штормовое предупреждение ⚡️⚡️⚡️ По сообщению ФГБУ "Волгоградский ЦГМС" ночью и утром 12.05.24 по северу Волгоградской области, ночью и утром 13.