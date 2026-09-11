ЦБ: за 10 дней русские открыли 87 тысяч цифровых кошельков

Эльвира Набиуллина сообщила, что за десять дней русские открыли 87 тысяч цифровых кошельков и провели 50 тысяч операций.
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"Русские"? А татары, удмурты, чуваши, марийцы, якуты нет?
Статейка от ИИ ? Тут ИИ пишет статейки теперь?