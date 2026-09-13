Дмитриев назвал невозможным замедление развития ИИ

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что замедлить развитие искусственного интеллекта не получится, несмотря на соответствующие призывы лидеров отрасли.
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