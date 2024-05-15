Семак о слухах вокруг «Зенита»: «Что Алексей Миллер заходил в раздевалку – не заходил. Что команда оштрафована – это антилогично. Или вас вводят в заблуждение, или вы специально говорите неправду»

– Перед матчем мы узнали, что 25 мая с вами продлят контракт. Повлияло ли это как-то перед сегодняшней игрой? Может быть, вы как-то успокоились, раскрепостилась команда? – Об этом говорили уже недели полторы назад.
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