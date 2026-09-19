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Иран выдвинул Трампу семь условий для начала любых переговоров

Иран выдвинул Трампу семь условий для начала любых переговоров

Иран выдвинул правительству США семь условий, только при выполнении которых могут начаться любые переговоры между двумя странами.

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