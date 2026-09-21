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Газета.ру

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Сенатор Джабаров заявил, что Европа не спасет Украину от тяжелой зимы

Сенатор Джабаров заявил, что Европа не спасет Украину от тяжелой зимы

Европа находится в фазе сумасшествия, и ее помощь Украине не спасет республику от тяжелой зимы. С таким заявлением выступил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с «Лентой.

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