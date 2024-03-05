Глава ведомства поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту избиения мужчины в Москве

В СМИ сообщается, что в Москве группа подростков избила мужчину в метро. Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.
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