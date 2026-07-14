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Вечерний Новосибирск

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Новосибирский космонавт Анна Кикина отправилась в свой второй космический полет

Новосибирский космонавт Анна Кикина отправилась в свой второй космический полет

Для нашей землячки это уже второй полет на околоземную орбиту. Вместе с ней на Международную космическую станцию отправились космонавт Роскосмоса Петр Дубров, выполняющий роль командира, и астронавт NASA Анил Менон.

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