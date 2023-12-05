Храм, торгово-выставочный комплекс, дом: градсовет Владивостока дал оценку проектам

Во Владивостоке на улице Адмирала Горшкова появится новый православный храм, сообщает PRIMPRESS. В пятницу, 1 декабря, под председательством главы города Константина Шестакова прошло заседание градостроительного совета, на котором были представлены эскизные проекты по строительству капитальных объектов.
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