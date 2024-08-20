Тайвань или Украина: очевидный выбор Соединенных Штатов Украина или Тайвань?Для острова 36 тысяч квадратных километров концентрация американского оружия кажется чрезмерной.
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Тайвань или Украина: очевидный выбор Соединенных Штатов Украина или Тайвань?Для острова 36 тысяч квадратных километров концентрация американского оружия кажется чрезмерной.
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