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Небензя пригласил постпреда Британии в Россию, назвавшую РФ «обедневшей»

Небензя пригласил постпреда Британии в Россию, назвавшую РФ «обедневшей»

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя пригласил своего британского коллегу, Барбару Вудворд, посетить Россию, чтобы лично убедиться в несоответствии ее высказываний о «бедности» страны с высоким уровнем экономического развития.

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