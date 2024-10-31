Небензя пригласил постпреда Британии в Россию, назвавшую РФ «обедневшей»

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя пригласил своего британского коллегу, Барбару Вудворд, посетить Россию, чтобы лично убедиться в несоответствии ее высказываний о «бедности» страны с высоким уровнем экономического развития.
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