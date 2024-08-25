"Что для неё Белгород и Курск? А уж Суджа…" Поплавская отбрила Роднину

Павел Бойко Давно пора разогнать всю так называемой думу, которая придумывает законы не для народа,адля себя только.

ВК Вадим Ксенофонтов В период выступления Родниной на спортивной арене у меня было к ней чувство некоего уважения. Сомнения в её духовности, моральной устойчивости, начали возникать когда она устроила перетасовку партнерами, не равнодушие к Жуку. Её слезы при исполнении Гимна СССР во время получения третьего Олимпийского золота - уже тогда были крокодиловыми слезами. Натура оборотня и эта сущность в ней БЫЛИ ВСЕГДА. С момента рождения. Видимо сказались материнские гены. Ах, как она любила СССР. Даже ради этой любви стала членом КПСС. Кстати, нынешняя ГД на 60% состоит из бывших членов КПСС. Вот это и есть основная причина гибели СССР. Партийное руководство СССР на 80% состояло из оборотней. И у меня есть мнение, что такое состояние (власть оборотней) неминуемо приведет к гибели России, конечно, если Господь не смилостивится и не пошлет Ангела Спасителя, который разбудит русский мир, его духотворность и стойкость против златолюбия (алчности) и даст силы для уничтожения врагов России.