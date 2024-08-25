Все началось с того, что спортсменка-депутат Ирина Роднина в интервью спортивному изданию довольно высокомерно высказалась о россиянах и, прежде всего, москвичах, живущих на окраине столицы: "Я как коренная москвичка могу сказать, что для меня Москва заканчивается третьим кольцом, а все, что дальше — не знаю.
"Что для неё Белгород и Курск? А уж Суджа…" Поплавская отбрила Роднину
Комментарии
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Павел Бойко
Давно пора разогнать всю так называемой думу, которая придумывает законы не для народа,адля себя только.
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13 час.
ВК
Вадим Ксенофонтов
В период выступления Родниной на спортивной арене у меня было к ней чувство некоего уважения. Сомнения в её духовности, моральной устойчивости, начали возникать когда она устроила перетасовку партнерами, не равнодушие к Жуку. Её слезы при исполнении Гимна СССР во время получения третьего Олимпийского золота - уже тогда были крокодиловыми слезами. Натура оборотня и эта сущность в ней БЫЛИ ВСЕГДА. С момента рождения. Видимо сказались материнские гены. Ах, как она любила СССР. Даже ради этой любви стала членом КПСС. Кстати, нынешняя ГД на 60% состоит из бывших членов КПСС. Вот это и есть основная причина гибели СССР. Партийное руководство СССР на 80% состояло из оборотней. И у меня есть мнение, что такое состояние (власть оборотней) неминуемо приведет к гибели России, конечно, если Господь не смилостивится и не пошлет Ангела Спасителя, который разбудит русский мир, его духотворность и стойкость против златолюбия (алчности) и даст силы для уничтожения врагов России.
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7 час.
СТ
Сергей Татаринцев
Роднина-это тот человек,которых в народе называют одним словом-перевёртыши.Три золотых олимпиады не дают вам никакого морального права,ущемлять в правах и достоинствах граждан России.Сначала вы даёте клятву на верность Родине а затем с такой же лёгкостью отказываетесь от неё.Да,да Ирина Константиновна, как говориться не убавить,не прибавить,вы с лёгкостью предаёте свою Родину.И уж потом сбегаете в США, забыв о своей Родине. А если у вас эта Родина,вот в чём вопрос?Вы не задумываясь не о чём, даёте клятву на верность служению конституции США.А это на минуточку,говорит о том,что вы гражданин враждебной к нам страны и затем вы уже автоматически становитесь иноагентом. Вот сейчас вы депутат Госдумы.Пользы от вас в думе,как от козла молока.Россию вы однозначно не любите,от вашего сидения в кресле вообще нет никакого прока.Все ваши думы в думе помещаются в районе третьего кольца Москвы.Вы однозначно перевёртышь.Я лично ни в жизнь не поверю в вашу искреннюю любовь к России.
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7 час.
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