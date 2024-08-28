СМИ узнали о получении полицией информации о перемещении Дурова из Instagram

Полиция Франции могла получить информацию о том, когда основатель Telegram Павел Дуров прилетит в страну, из публикации его спутницы Юлии Вавиловой, которая поделилась геолокацией в Instagram (принадлежит компании Meta, чья деятельность признана экстремистской в России и запрещена).