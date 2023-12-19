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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Беленький рассказал о помощи Кличко и Усика после инсульта: «Не знаю, что бы делал без денег Виталия»

Напомним, что в 2018 году бывший журналист «Спорт-Экспресса» перенес инсульт. – Кто из мира бокса вас поддержал? – Честно, почти никто.

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