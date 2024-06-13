Дорин Речан прокомментировал введение США санкций против Евгении Гуцул

После того как вчера США объявили о введении санкций против башкана Гагаузии Евгении Гуцул за активное пособничество беглому олигарху Илану Шору и партии "Шор", премьер-министр Молдовы Дорин Речан отреагировал на это заявление.
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