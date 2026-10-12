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МОСИНФОРМ

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Юбилейные Всемирные игры юных соотечественников и ШОС пройдут в Москве 12–16 октября

Юбилейные Всемирные игры юных соотечественников и ШОС пройдут в Москве 12–16 октября

С 12 по 16 октября 2026 года в Москве и Московской области состоятся X Всемирные игры юных соотечественников и ШОС.

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