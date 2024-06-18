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Киркоров объяснил, почему отказался от выступлений на юге России

Киркоров объяснил, почему отказался от выступлений на юге России

Этим летом артист решил сменить сферу деятельности.На курортах России этим летом Филлипа Киркорова можно не искать.

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